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Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 07:49 | Son Güncelleme

ANKARA’da kontrolden çıkıp, demir korkulukları aşarak alt geçide düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da kontrolden çıkıp, demir korkulukları aşarak alt geçide düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önündeki alt geçitte meydana geldi. Kızılay yönüne giden Engin Aktekin yönetimindeki 06 ZYY 45 plakalı otomobil, demir korkuluklara çarpıp alt geçide düştü. Kazada, sürücü Aktekin ile yanındaki B.H. ağır yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sırasında otomobilden kopan parçaların isabet ettiği Emre A. yönetimindeki 06 FV 1897 plakalı araçta ise hasar oluştu.
Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin hızlı olduğunu ve makas atarak ilerlediğini öne sürdü. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralıAnkara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralıAnkara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralıAnkara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

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