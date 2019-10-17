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Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

  ANKARA’da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü.

ANKARA’da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önündeki alt geçitte meydana geldi. Kızılay yönüne giden, Engin Aktekin hakimiyetindeki 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Kazada, sürücü Aktekin ile yolcu B.H. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Takla atan otomobilden kopan parçalar, Emre A. hakimiyetindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara neden oldu. Öte yandan kaza anına şahit olan bazı vatandaşlar, hurda yığınına dönen otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini iddia etti. Otomobiller çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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