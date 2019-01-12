HABER

Ankara'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 06:50 | Son Güncelleme

Araçta sıkışan bir yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı

Ankara'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Avcı idaresindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki İsviçre Büyükelçiliğinin önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada otomobilin arka koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan sürücü Avcı ile kimlikleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı bir saat tek şeritten sağlanırken hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Devrilen aydınlatma direğini kaza yerinden kaldıran ekipler, direğe bağlı elektriği de kesti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
İzmir sağanak yağışa teslim olduİzmir sağanak yağışa teslim oldu
Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza sıkışmalı kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlaç krizi büyüyor! Zam gelecek diye piyasaya ilaç sürülmüyor

Zam gelecek diye piyasaya ilaç sürülmüyor

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

Ürküten rapor! 1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

İzmir sağanak yağışa teslim oldu

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.