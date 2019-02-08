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Ankara'da otomobil devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 07:40 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Ankara'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sakine Y'nin kullandığı 06 BFC 842 plakalı otomobil, Kuzey Yıldızı TOKİ konutları yol ayrımında şarampole devrildi.

Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobil Günebakan Sokak ve Kuzey Yıldızı Vadisi içinde bulunan iki ayrı yolu aşarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi binası önünde ters dönerek durdu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Sakine Y. 112 Acil Servis ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hasar gören otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Ankara Kaza Kuzey Yıldızı TOKİ takla atan araç trafik

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