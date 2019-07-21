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Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Karaçalı Göleti'ne düşmesi sonucu, Havva Yıldız (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Muammer DAŞDELEN/GÜDÜL (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Karaçalı Göleti'ne düşmesi sonucu, Havva Yıldız (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Piknik için ilçeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'ya dönüş yolunda toprak yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Karaçalı Göleti'ne düştü. Kazada, Havva Yıldız hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bahriye, Duru, Sanem, Talha ve İsmihan Süer, vatandaşların yardımıyla göletten çıkarıldı. Havva Yıldız'ın cansız bedeni yalın incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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