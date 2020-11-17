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Ankara’da otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda 12 gözaltı

17.11.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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Ankara’da otomobil hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara’da 1 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ankara’da otomobil hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’da 1 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde 12 şüphelinin, Ankara, Bolu, Çankırı ve Çorum’da çok sayıda otomobil çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin, çalmış oldukları otomobilleri satın aldıkları veya çeşitli yollarla temin ettikleri, tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otolara change yaparak üçüncü şahıslara sattıkları, bazı araçları ise parçalayıp satarak haksız kazanç temin ettikleri belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli Ankara’da, 1 şüpheli ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

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