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Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 06:42 | Son Güncelleme

ANKARA'dan, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.    Kaza, saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde meydana geldi.

ANKARA'dan, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde meydana geldi. İvedik Caddesi yönünde giden Bayram O. hakimiyetindeki 06 BNR 359 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Harun P. hakimiyetindeki 06 MYR 75 plakalı sebze yüklü kamyonet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil, 10 metre ileri sürüklenirken, kamyonet ise kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücüler Bayram O. ile Harun P. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bayram O.'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ve polis ekipleri, tedavi olmamakta direnen Bayram O.'yu güçlükle ikna etti. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Harun P. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kamyonetin kasasından dökülen sebzeler nedeniyle Hipodrom Caddesi'nin Yenimahalle yönü bir süreliğine araç geçişine kapandı. Otomobil ve kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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