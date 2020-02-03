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  4. Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 01:09 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Demirci yönetimindeki 06 TFB 55 plakalı otomobil ile Uğur Kılıç idaresindeki 06 GE 6752 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Demirci ve otomobilde bulunan aynı aileden Zeliha, Zeynep Nazlı ve Muhammet Ali Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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