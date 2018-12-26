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Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 2'si imam, 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si imam 3 kişi yaşamını yitirdi.

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si imam 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara-Konya yolunun Polatlı Avdanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçeye bağlı Türktaciri köyünde imam olan Muhammet Arif Aytar (28), babası Ali Aytar (62) ve komşu Yaralı köyünün imamı Metin Yıldız'ı (29) yanına alarak Polatlı'dan köye gitmek üzere otomobille yola çıktı. Muhammet Arif Aytar yönetimindeki otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammet Arif Aytar, babası Ali Aytar ve Metin Yıldız, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazeleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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