Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nizamettin Dengez idaresindeki 34 FVY 52 plakalı otomobil, D-140 karayolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü, eşi Birgül, oğulları Ali Ensar ve Umut Özkan, babası Nazif ve annesi Sultan Dengez yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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