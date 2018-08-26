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Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Dengez idaresindeki 34 FVY 52 plakalı otomobil, D-140 karayolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü, eşi Birgül, oğulları Ali Ensar ve Umut Özkan, babası Nazif ve annesi Sultan Dengez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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aile Beypazarı Kaza trafik yaralı

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