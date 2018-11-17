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Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)-ANKARA'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat T.'nin kullandığı 06 VVN 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Ali Kenen’in (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Fuat T. ve beraberinde bulunan Hüseyin Ç. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Kenen’in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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