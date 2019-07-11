HABER

Ankara’da otomobil uçurumdan uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 22:32 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 300 metre derinliğindeki uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü.Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’ndeki Oran-Eymir yolunda meydana geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 300 metre derinliğindeki uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’ndeki Oran-Eymir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç M. (30) kontrolündeki 06 BB 9966 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, tel örgüleri yıkarak yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, halatlarla kaza mahalline inerek otomobile ulaştı. Araca ulaşan ekipler, araçtaki Miraç M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta başka biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı, kaza mahallinde arama yapan ekipler, başkasına ulaşamadı.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Amasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdiAmasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdi
Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.