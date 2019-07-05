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Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 03:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da, üst geçidin bariyerlerini kıran otomobil 4 buçuk metre yükseklikten alt yola düştü.

ANKARA'da, üst geçidin bariyerlerini kıran otomobil 4 buçuk metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Üst Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BIV 655 plakalı otomobil, Tandoğan yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin kırılması sonucu otomobil 4 buçuk metre yükseklikteki üst geçitten Etlik Caddesi'ne düşerek ters döndü. Otomobilin içinde bulunan Hakan Üstün, Metin Öztürk (26) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, hurda yığınına dönen otomobilin parçaları ise refüjdeki ağaçta asılı kaldı. Kazada Etlik Caddesi'nden Bentderesi yönünde ilerleyen Hamdi Ö.'nün kullandığı 06 T 0050 plakalı taksinin de ön camı metal parçaları isabet etmesi nedeniyle kırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Hakan Öztürk, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen 1 yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.
Öte yandan, kaza nedeniyle Etlik Caddesi'nin Bentderesi yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Önce otomobilin çekiciyle, sonra da üst geçitten sarkan metal bariyerler kepçeyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Otomobilden görüntü
- Üst geçitten görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,(DHA)

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