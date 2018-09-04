Ankara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldı

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, tabelası duran Vatan Partisi eski Genel Başkanlığı ile Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın ortasındaki binaya isabet etti. Olay, saat 14.00 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Sıhhiye semtindeki Toros Sokak'ta meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı üzerinde, seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, tabelası halen asılı olan Vatan Partisi eski Genel Merkezi ile Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı arasındaki binaya isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, binanın 2'nci katında bulunan büronun pencere kısmına isabet eden alanda inceleme yaptı. Otomobille kaçan şüpheli ise Dikimevi kavşağında polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

