HABER
  4. Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan özel güvenlik görevlisi İlknur Çakmak (50) ve temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57) otomobilin çarpması sonrası hayatını kaybetti.

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan özel güvenlik görevlisi İlknur Çakmak (50) ve temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57) otomobilin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Aynı sitede çalışan 2 kadının işe gittikleri öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde Çankaya Dumlupınar Bulvarı Konutkent kavşağında meydana geldi. Özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan İlknur Çakmak ile aynı sitede temizlik görevlisi olarak çalışan Sefa Yılmaz sabah işe gitmek için evlerinden çıktı. Ancak, iki kadına bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken, şehir merkezi yönüne ilerleyen Cumhur H. İdaresindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kadınların cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü Cumhur H. ise, polis tarafından gözaltına alındı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandıDenizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Didim açıklarında 30 göçmen yakalandıDidim açıklarında 30 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'dan kahreden haber

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 2 ölü

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına böyle çarptı

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına...

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Dev projenin açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.