Ankara'da, otopark ücreti isteyen kişiye pompalı tüfek doğrulttu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, iddiaya göre görevlinin otopark ücreti istediği otomobildeki kişinin, araçtan indikten sonra pompalı tüfekle havaya ateş açması büyük panik yarattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün Çankaya Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen ticari araç, ücretli otoparktan ayrılarak ilerledi. Bu sırada otopark görevlisi olduğu öne sürülen kişi otopark ücretini istemek için ticari aracın arkasından yürüdü. Bunun üzerine ticari araçtan önce bir kişi ardından ise sürücüsü indi. Sürücü elinde bulunan pompalı tüfeği kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye doğrulttu. Tüfek bu sırada havaya doğru ateş aldı. Tüfeği doğrultan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
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