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Ankara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da yarın yerel seçimler için vatandaşların oy kullanacağı okullarda, oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi.

Ankara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi

Aslıhan Altay KARATAŞ-Nesrin AYDIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yarın yerel seçimler için vatandaşların oy kullanacağı okullarda, oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi.
Ankara'da seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını gösteren yönlendirici kâğıtlar okulların kapılarına ve koridorlardaki duvarlara yapıştırıldı. Seçim sandıkları ve oy verme kabinleri sınıflara yerleştirildi. Oy pusulaları ve mühürler ise yarın erken saatlerde okulların yetkilileri tarafından bölgelerine göre ayrılmış ilçe seçim kurullarından teslim alınacak. Sabah saat 06.00’ya kadar oy pusulaları ve mühürler oy kullanılacak yerlere dağılmış olacak ve saat 07.00’ye kadar sandık başkanlarına teslim edilme işlemleri sürecek. Daha sonra sandık kurulları oluşturulacak ve kurullar oy pusulaları ile zarfların tasnif işlemlerini yapacak. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 08.00'de oy verme işlemleri başlayıp 17.00'de sona erecek.
1 MİLYON 156 BİN GENÇ İLK DEFA OY KULLANACAK
Seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğu Türkiye genelinde 194 bin 390 sandıkta oy kullanılacak. 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez sandığa gidecek. Seçimlere, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılacak.
SEYYAR SANDIK İKİNCİ DEFA UYGULANACAK
Pazar günü 30 büyükşehirde 316 aday büyükşehir belediye başkanı, diğer 51 il ve 922 ilçe ve 386 beldede ise 7 bin 954 aday ise belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Seçimler sonunda 30'u büyükşehir belediyesinde olmak üzere, toplam 1389 aday, 5 yıllığına başkan seçilecek. Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İyi Parti ise Millet İttifakı çatısı altında katılıyor.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. Seyyar sandık uygulaması ilk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılmıştı.
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Ankara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildiAnkara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildiAnkara'da oy kullanma kabinleri ve sandıklar sınıflara yerleştirildi

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