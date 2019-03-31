Ankara’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala, Ankara'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Anadolu Lisesi'nde toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren buraya gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında okullarına gitti. Başkent'te saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

