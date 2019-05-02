Ankara'da özel eğitim gören engelli öğrenciler için "Özel Çocuklar Şenliği" düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED) ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, engelli öğrenciler hazırladıkları mehteran gösterisini sundu.

UBED Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklar ve ailelerinin, hazırladıkları gösteriler ve çeşitli etkinliklerle şenlikte yer aldığını söyledi.

Uçan, "Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli çocuklarımızın yanlarında bulunduğumuzu, onların bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin birbirlerini tanımalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı, engelli çocuklar için günübirlik engelli bakım merkezi ve Ankara'nın ilk engelsiz parkı projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Biçer ise özel eğitim gören çocukların topluma kazandırılması konusunda destek veren herkese teşekkür etti.

Şenlikte, Uçan, Bakan Kasapoğlu'na plaket verdi.

