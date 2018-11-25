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Ankara'da patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:26 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.

ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.
Gölbaşı'nda seyir halindeki bir EGO otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 1 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-3 gencin otobüsün arkasında tutunarak ilerlemesi

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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