Ankara'da patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.

Gölbaşı'nda seyir halindeki bir EGO otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 1 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

