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Ankara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin tepkisi çekiyor. Farklı bölgelerde çekilen iki görüntünün birinde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.

Canlarını hiçe sayan bu gençleri gören diğer sürücüler ise bu durumu kayda aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gençlerin otobüs arkasında yolculuğu

-Gençlerden birinin şoföre bir şeyler söylemesi

-İki arkadaşın araba arkasında yolculuğu

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