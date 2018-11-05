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Ankara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirtti

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara'da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin tepkisi çekiyor. Farklı bölgelerde çekilen iki görüntünün birinde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.

Canlarını hiçe sayan bu gençleri gören diğer sürücüler ise bu durumu kayda aldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirttiAnkara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirttiAnkara’da patenli gençlerin trafikte yaptıkları ‘pes’ dedirtti

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