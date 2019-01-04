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Ankara'da patlama, yaralılar var (Ekiyle Yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Ankara'da evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek isteyen kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında patlama meydana geldi.

Ankara'da evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek isteyen kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, 1'inci kattaki evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek istedi. Bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

5 YARALI
Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru ve binada bulananlardan 3'ü yaralandı. Patlama ile birlikte evin camları kırılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin merdivenli aracıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, daha sonra çevredeki ambulanslara sevk edilerek tedavi altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Olayla ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "Kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralandı" denildi.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar

Muhammet BAYRAM-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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