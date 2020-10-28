HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Ankara’da pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 02:21 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde evinin penceresinden dışarıya bakan kişi, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde evinin penceresinden dışarıya bakan kişi, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1896/2. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler Murat Özçelik’in evinin önüne geldi. Bu sırada evinin penceresinden dışarıya bakan Özçelik’e pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan zanlılar daha sonra olay yerinden kamyonet ile kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik’e olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaya ilişkin yaptığı çalışmada cinayet şüphelisi 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
İstanbul'da terör operasyonu!İstanbul'da terör operasyonu!
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Zonguldak'ta feci olay! Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
Zonguldak'ta feci olay! Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu!
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki
Çamlıca Kulesi'ne ışıklarla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
Çamlıca Kulesi'ne ışıklarla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.