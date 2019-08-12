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Ankara'da piknik yolunda kaza: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

ANKARA'da pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Çevreyolu'nda Bağlum Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 37 SK 695 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Minibüs, daha sonra savrularak takla attı. Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edilirken, yola savrulan ve acı içinde kıvranan yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Minibüs sürücüsü, 4 çocuk ve diğer yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşındı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Yaralıların sevk edilmesinden sonra kontrollü olarak yeniden açıldı. Minibüste bulunanların pikniğe gittiği öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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