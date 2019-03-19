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Ankara’da PKK hücrelerine bahar temizliği

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

Ankara’da PKK terör örgütüne ilk baharla gelen Nevruz öncesinde darbe vuruldu.

Ankara’da PKK terör örgütüne ilk baharla gelen Nevruz öncesinde darbe vuruldu. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

Başkentte terör örgütlerine yönelik ilk bahar temizliği başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Nevruz öncesinde halka yönelik prokovatif eylem hazırlığında olan PKK hücrelerine operasyon düzenledi. Ankara’nın birçok ilçesinde eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı olan 11 kişiden 9’u yakalandı. Hücrelerde yapılan aramalarda ise çok sayıda belge ve dokümantasyon ele geçirildi. Emniyet güçlerince yakalanan teröristlerin işlemlerinin ise halen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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