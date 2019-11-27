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Ankara’da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat 2016’da örgütün talimatıyla Ankara Sakarya Caddesi’nde örgüt lehine yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün "hendek olayları" sonrası örgütün medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimat gereğince 8 Şubat 2016’da Ankara Sakarya Caddesi’nde örgüt lehine eylem yapıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat 2016’da örgütün talimatıyla Ankara Sakarya Caddesi’nde örgüt lehine yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün "hendek olayları" sonrası örgütün medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimat gereğince 8 Şubat 2016’da Ankara Sakarya Caddesi’nde örgüt lehine eylem yapıldığı belirtildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eylemle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığı, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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