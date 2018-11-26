Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li yönetici ve üyeleri ile bazı sendika üyelerinin bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara'da düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜMBEL-SEN MYK üyesi Adem Kaya, TÜMBEL-SEN Temsilcisi Yusuf Güler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, HDP eski Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, HDP eski il yöneticileri Bahadır Demircan, Emrah Öner, Haydar Üstündağ, HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Davut Çalışır, HDP eski Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Zeki Işıl, HDP eski Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP eski Çankaya İlçe Yöneticisi Lezgin Kutup, HDP eski Çankaya İlçe Yöneticisi Aydın Keleş, HDP eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Tansunur Şengül ve HDP'li İbrahim Onat, gözaltı kararı verilen isimler. Savcılık bu isimlerden 14'ünün yakalandığını, firari iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

