HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

27.11.2020 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başvsavcılığı PKK/KCK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Örgüt mensubu olarak Suriye ülkesi Resulayn bölgesinde savaşçı olarak silahlı faaliyet yürüttüğü ve düzensiz göçmenler arasında ülkemize giriş yapığı tespit edilen 1, örgütün sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım günü örgütün diğer mensuplarına etkinlik çağrısı yaptığı belirlenen 10, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunan 6, örgütün gençlik yapılanması olan sözde 'Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 4 şüpheli olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde Ankara'da 10 kişinin sosyal medyada "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir merkezli operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK'ya yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ileri sürülüyor. Gözaltına alınanlar arasında HDP Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve başka HDP üyelerinin bulunduğu belirtiliyor.

DHA/EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırlarıKöyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları
Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Mersin'de fuhuş operasyonu! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Çok sayıda kişiye gözaltı! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı, kimse vefat etmedi! İşte sırları

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.