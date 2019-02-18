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Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C.

Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C. (38), pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi'nde bulunan Türkiye Noterler Birliği binası önüne gelen Şahin C. (38), elindeki kutudan çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşandı. Noterler Birliği binasının karşısındaki AK Parti Genel Merkezi'nde görevli polisler, müdahale ederek Şahin C.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, daha sonra gelen Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin, polise verdiği ilk ifadede, işsiz olduğunu ve dikkat çekmek istediğini söylediği öğrenildi. Polis, çevrede önlem alarak inceleme başlattı.

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Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltıAnkara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltıAnkara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltıAnkara'da pompalıyla havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

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