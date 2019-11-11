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Ankara'da 'prizma' operasyonu: 28 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' yalanıyla 'prizma' ismini verdikleri sisteme dahil ettikleri 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıranlara yönelik polis operasyonu düzenlendi.

Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' yalanıyla 'prizma' ismini verdikleri sisteme dahil ettikleri 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıranlara yönelik polis operasyonu düzenlendi. 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, başkent ve ilçelerinde devre mülkü olanların 'prizma' adı verilen sisteme dahil edilerek, dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. 4 aylık çalışma sonucu 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.
Dolandırıcıların, bu iş için çağrı merkezi kurduğu ve devre mülkünü satmak amacıyla ilan verenleri arayıp, lüks ofislerine davet ettiği belirlendi. Kendilerinden kurumsal ve köklü firma olarak bahseden dolandırıcıların, 'Devre mülkünüzü çok yüksek fiyatlara Katarlılara, Dubaililere satacağız' yalanıyla mağdurlardan 'prizma' sistemine üye olmalarını istediği tespit edildi.
2 MİLYON 500 BİN TL DOLANDIRICILIK
Sisteme girmek için dolandırıcılara 25 bin ile 150 bin TL arasında para veren kişiler, daha sonra dolandırıcılara ulaşamadı. Dolandırıcıların memur ve işçileri hedef aldığı, sürekli ofis değiştirip, kod adı kullandığı ve parası olmayan kişilere kredi çektirdiği öğrenildi. 110 kişiyi toplam 2 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirtilen 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
MAĞDUR: KREDİ ÇEKTİRDİLER
Sistemin işleyişini anlatan mağdur Gazi Çulha, dolandırıcıların devre mülkünü satmak için kendisini aradığını belirterek, "'Devre mülkünüzü sattıktan sonra paranızı geri vereceğiz' diyerek, beni bankaya götürüp, kredi çektirdiler. Parayı verdim, 'Bizden haber bekleyin, biz sizi arayacağız' dediler; ama sonra arayan, soran olmadı. Yerlerine gittim, kimse yoktu sonra dolandırıldığımı fark ederek, suç duyurusunda bulundum" dedi.
Dolandırıcıların isteği üzerine bankadan kredi çektiğini belirten mağdurlardan Ali Dilmeç de 25 bin TL dolandırıldığını söyledi.

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