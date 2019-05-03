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Ankara'da, Ramazan öncesi gıda denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi market, fırın ve pastanelerde denetim yaptı.

Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi market, fırın ve pastanelerde denetim yaptı. Eksiklik tespit edilen iş yerleriyle ilgili tutanak tutularak, çalışanlar ve iş yeri sahipleri uyarıldı.
Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 300 civarında gıda kontrolörü, Ramazan ayında tüketimi artan gıdaların satıldığı iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Ankara'nın tüm ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde başta pastane, fırın, market gibi iş yerleri kontrol edildi. Görevliler, hijyen ve temizlik koşullarını inceledi. İş yerlerinde satılan gıdalara ilişkin belgeler de kontrol edildi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tutuldu ve bunların giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.
'OLUMSUZ ÇIKAN NUMUNE SAYISI AZALDI'
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 2019 yılının ilk 4 ayında 25 bin denetim gerçekleştirdiklerini, alınan 1200 numuneden 60'ında olumsuz sonuç çıktığını söyledi. 2018 yılında ise 70 bin gıda denetimi gerçekleştirip 4 binin üzerinde numune alındığıın belirten Korkmaz, "Geçmiş yıllarla kıyaslandığında olumsuz çıkan numune sayısında bu yıl bir azalma söz konusu. Bu sonucun, denetimin eğitimle birleştiği noktada sektör için iyi sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER YOĞUNLAŞTI'
Korkmaz, Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber Ankara genelinde yıl boyunca yaptıkları gıda denetimlerini daha da yoğunlaştırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Ramazan ayında özellikle vatandaşların yoğun olarak tükettiği et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamüller gibi ürünler de denetim gerçekleştiriyoruz. 300’den fazla gıda denetçisi tüm ilçelerimizde şu an denetimdeler. Özellikle gıdaların üretildiği ilk nokta, özellikle üretim yerleri ve bunların sevk zincirleri, izlenebilirliği ile tüketiciye ulaştığı noktaların tamamında denetimler yapılıyor. Özellikle gıdaların saklanma koşulları, soğuk zincire uyup uymadığı işletmelerin genel hijyen durumları gibi konularda denetim gerçekleştiriyoruz."
'RAMAZAN AYINDA GECE DE DENETİM YAPILACAK'
Ramazan ayı boyunca ekiplerin geceleri de çalışacağını söyleyen Korkmaz, "Ramazan ayında iftar çadırları, gıda kolileri ve fırınlarda daha yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Gündüz çalışan ekiplerin yanı sıra gece çalışan ekiplerimiz de olacak Ramazan ayı boyunca vatandaşımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu ayı geçirmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Denetimlerden görüntü
-Tarım İl Müdürü açıklama
-Gıda kontrol görevlisi açıklama
-Detaylar
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)-

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