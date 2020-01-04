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  4. Ankara'da raydan çıkan Doğu Ekspresi, sefere başladı

Ankara'da raydan çıkan Doğu Ekspresi, sefere başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün yolcuları bıraktıktan sonra bakım istasyonuna giderken raydan çıkan Doğu Ekspresi treni, hasar gören jeneratör vagonun değiştirilmesi ardından seferlerine devam etti.

Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün yolcuları bıraktıktan sonra bakım istasyonuna giderken raydan çıkan Doğu Ekspresi treni, hasar gören jeneratör vagonun değiştirilmesi ardından seferlerine devam etti.
Ankara-Kars arasında turizm amaçlı sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi, dün sabah 06.00'da Ankara Garı'da yolcularını bıraktıktan sonra temizlik ve bakım için Marşandiz Bakım İstasyonu'na hareket etti. Makinistler Şahin B. ve Mehmet G. kontrolündeki 12 vagonlu Turistik Doğu Ekspresi, istasyona 500 metre kala raydan çıktı. Lokomotifin ön tarafın rayın dışına çıkarken, arkasındaki jeneratör vagon devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Dün yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lokomotif ve vagon raylara oturtuldu. Tren, istasyona çekildi. İstasyonda hasar gören jeneratör vagon, yenisiyle değiştirildi. Doğu Ekspersi, ardınden seferlerine devam etti.
KAZA NEDENİ SİNYALİZASYON
Kazanın, 1 yıl önce 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasının meydana geldiği bölgede yaşanması dikkat çekti. Birleşik Taşımacılık Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, kazanın yaşandığı Marşandiz İstasyonu bölgesinde DHA'ya açıklama yaptı. Özdemir, kazanın sinyalizasyon sistemindeki aksaklık nedeniyle meydana geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Sinyalizasyon sistemi dediğimiz emniyet sistemi bugün tam anlamıyla bitirilmedi. Kazalara işte bu sinyalizasyon sisteminin bitirilmemesi neden oluyor. Bu sistemler bitirilemediği için tren hareketleri telsiz ve telefon haberleşmesiyle yapılıyor. 2018 yılı13 Aralık günü yaşadığımız üzücü olay yine telefon haberleşmesinden kaynaklıydı. Aynı bölgede tekrar bitirilmemiş proje olduğundan yine bir kazaya sebebiyet verildi."
Öte yandan kazanın meydana geldiği raylarda tamirat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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