HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı

Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı

30.01.2021 04:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar bir restoranı bastı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar bir restoranı bastı. Restorana giren ve 3 kişiyi yaralayan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Buradaki bir restorana çorba almak için gelen kişiler, arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar, burada 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, saldırıda yaralanan Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.’yi Ankara Şehir Hastanesine kaldırırken polis ekipleri de saldırganların peşine düştü. Olay yerinden kaçtıkları otomobili araştıran ekipler, aracı Altındağ ilçesinde terk edilmiş olarak buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadıİstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?
1/

En Çok Okunan Haberler

Polisleri şoke eden sahte pasaport

Polisleri şoke eden sahte pasaport

Kız meselesi kavgasında arkadaşını gözünden bıçakladı

Kız meselesi kavgasında arkadaşını gözünden bıçakladı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Rıdvan Dilmen: Onyekuru işini anlamadım

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

İmamoğlu'ndan 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan 3 vekilin CHP'den istifasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

Fuhuş yapılan eve operasyon! Suçüstü yakalandılar

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Habertürk canlı yayınında gerginlik! Hilal Kaplan yayından alındı

Gergin anlar! Hilal Kaplan yayından alındı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

Son dakika! Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.