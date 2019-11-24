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Ankara’da Robot Yarışması

24.11.2019 23:28 | Son Güncelleme

“Ankara Off-Season’19 Robot Turnuvası” Ankara’da gerçekleştirildi

“Ankara Off-Season’19 Robot Turnuvası” Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile resmi ve özel kurumlarla kuruluşların destek verdiği Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından düzenlenen robot yarışmasının sloganı ise ‘Zeka İçin Spor’.

Bilgiyi beceriye dönüştüren, ürün geliştiren, bilimsel düşünen gençlerin girişimci ve rekabetçi fertler olarak yetişmelerine öncülük etmek için düzenlenen yarışmayla endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin yakından tanıtılması ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Yarışmanın düzenleyicilerinden Tevfik Fikret Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Can Üstünalp, başarı için Türkiye’de elimizde yeterli olanakların mevcut olduğunu, 170 robot takımının bulunduğunu, 126’sının yarışmalara katıldığını belirtti.

‘Cin gibi çocuklar’

Amerika’daki ya da Avrupa’daki çocuklardan herhangi bir faklarının olmadığını vurgulayan Can Üstünalp, destek veren sponsorların az olmasından yakınıyor ve ekliyor: “Yeter ki çocukların olanakları olsun.” Öğrenciler iletişim çağında oldukları için hepsinin birer cevher olduğunu belirten Üstünalp “Yapmamız gereken sadece bu durumu iyi değerlendirmek” dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin ortak yakındıkları sorun ise desteklerin yeteri kadar olmaması.

Öğrenciler sponsorların desteklerini bekliyor

Türkiye’nin robot teknolojileri alanında daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünen öğrenci Arın Türk ise “Dünya ‘Endüstri 4.0’a geçmişken biz ‘Endüstri 3.0’a yeni geçmiş bulunuyoruz” dedi. Türkiye’yi bu konuda biraz geride gördüğünü belirten Arın, FRC (First Robotics Competition) ile birlikte robotik yarışmaların Türkiye’yi ileri götüreceğini düşünüyor.

Türkiye’deki öğrencilerin son yıllarda yabancı gençlerin seviyesini yakaladığını söyleyen öğrenci Deniz Örnek, yarışmalara katıldıkça başarının geldiğini savunuyor. Dünya çapında yapılan yarışmalarla Türk öğrencilerin geliştiğini söyleyen Deniz Örnek, FRC yarışmalarına kurumların desteklerini bekliyor. Öğrencilerin hevesli olmasının hem şimdiyi hem de geleceklerini belirlemede önemli bir nokta olduğuna işaret eden Örnek, herkesin bu yarışmalarda motivasyonunun yüksek olduğunu kaydetti.

FRC yarışmasının belli başlı ülkelerde olmasının Türkiye için önemine değinen Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi İdil Cemre Işık, yarışmaya ilginin çok yüksek olduğunu ve yarışma için katılmaya istekli öğrencilere de örnek olduklarını açıkladı. İdil Cemre Işık ayrıca takımlara firmaların desteklerinin artmasından dolayı memnuniyetini de dile getirdi.

Türkiye robotik yarışmalarda dünya sıralamasında

Özel Tevfik Fikret Lisesi Teknoloji Tasarımı Öğretmeni Müfit Alkaya, Türkiye’de gençlerin imkan verildiğinde bir çok şeyi yapabilecek düzeyde olduğunu savunanlardan. “Bizler lisede öğrencilerimize temelini gösteriyoruz. Bundan sonrası üniversitelerin işi ve bu onlara muhteşem bir gelecek imkanı sunuyor” diyen Müfit Alkaya “Türkiye’deki pek çok robotik takım Amerika’da çok ciddi ödüller alıyor ve çıta her geçen gün yükseliyor. Avrupa’da FRC yarışmaları yok, Türkiye FRC yarışmalarında ikinci büyük takım durumunda” dedi.

Ankara’da düzenlenen turnuvaya Türkiye genelinden liselerin yer aldığı 26 takımda toplam 400 öğrenci katıldı.

FRC nedir?

FRC (FIRST Robotics Competition) “Zeka için Spor” sloganıyla her yıl 14-18 yaş grubu için düzenlenen uluslararası robot yarışması olarak biliniyor.

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