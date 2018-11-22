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Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi.

ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, şehir dışından tarihi eser getiren 2 kişinin, bunları Ankara'da satacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Kültür Büro ve Emtia Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli K.Y. ve M.K., polis ekiplerinin Yenibatı Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 108 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Polis operasyonundan görüntüler

-Sikkelerden fotoğraf

-Kaçakcılık Şube Müdürlüğü'nden görüntü

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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