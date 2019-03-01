Ankara’da Rumeli rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Büyük Rumeli Buluşması"nda yaptığı konuşmasında "Balkanlar tarihte önemli bir yer tutuyor. Balkanlarda çıkacak bunalım tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyecektir" dedi.

Ankara’da bir otelde "Büyük Rumeli Buluşması" programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Seyfettin Saralar ve çok sayıda Rumeli kökenli vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmasında, Balkanların tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Türkiye’nin, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerini, bütün Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini iyi tutup, dostça sürdürdüğünü söyledi. Balkanlarda çıkacak bunalımların tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyeceğini aktaran Bakan Ersoy, bölgeye yönelik ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydetti. YTB ve ilgili diğer kurumları tarafından yürütülen Türkiye burslarının giderek arttığını bildiren Bakan Ersoy, "Tüm bu kapsayıcı ve barışçıl çalışmalar yerine getirilirken, Balkanlarda yaşamaya devam eden soydaşlarımızın koruyup, kollanmasının ve kendilerini geliştirecek şartlara sahip olmalarının da en büyük hassasiyetimizi oluşturduğuna şüphe yoktur." şeklinde konuştu.