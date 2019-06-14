HABER

Ankara'da rüşvet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Beypazarı ilçesinde, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan 2 jandarma personelinden biri tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Y.T. ile Sözleşmeli Uzman Çavuş E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.T. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Mudanya sahilinde seyyar operasyonuMudanya sahilinde seyyar operasyonu
Eğitim Bir Sen’den yıl sonu değerlendirmesiEğitim Bir Sen’den yıl sonu değerlendirmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beypazarı Jandarma rüşvet tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.