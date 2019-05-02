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Ankara'da rüşvete 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

  ANKARA'da bir ilçe belediyesine bağlı taşeron firmada çalışan Ayhan Serkan K., iddiaya göre, yeni açtığı restoranının önüne veranda yapmak isteyen Berkcan Ö.’den rüşvet istedi.

ANKARA'da bir ilçe belediyesine bağlı taşeron firmada çalışan Ayhan Serkan K., iddiaya göre, yeni açtığı restoranının önüne veranda yapmak isteyen Berkcan Ö.’den rüşvet istedi. Berkecan Ö.'nün başvurusunn ardından polisin düzenlediği operasyonda Ayhan Serkan K. 50 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Yenimahalle’nin Çakırlar mevkiinde restoran açan Berkcan Ö., iş yerinin önüne veranda yaptırmak istedi. Veranda için beton döküleceği sırada Berkcan Ö.'nün yanına gelen belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şubesi Şefi Ç.D., iddiaya göre belediyeden izin alınması gerektiğini söyledi. Berkcan Ö., bunun üzerine İmar Müdürlüğü'nde taşeron firmada çalışan Ayhan Serkan K. ile irtibata geçerek nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu. Ayhan Serkan K.'nın yönlendirmesiyle, Yapı Kontrol Müdür Vekili M.M.S. ile görüşen Berkcan Ö., kendisinden 50 bin TL rüşvet istendiğini iddia ederek polise başvurdu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belediye taşeron firma çalışanı Ayhan Serkan K.'yi, Berkcan Ö.'den rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Operasyon kapsamında Yapı Kontrol Müdür Vekili M.M.S. ve Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şubesi Şefi Ç.D. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılıp, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rüşvet alırken yakalanan Ayhan Serkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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