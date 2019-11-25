‘Ankara’da S-400 Sistemi Test Ediliyor’ İddiası

Ankara Valiliği’nin başkentlilerde endişe oluşmaması için “F-16 askeri uçakları gibi hava araçlarıyla test yapıldığını” duyurması, Rus S-400 hava savunma füze sistemiyle ilgili deneme yapıldığı iddialarına yol açtı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı iddiayı doğrulamadı.

Başkentte en son 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında askeri uçaklar alçak irtifada uçtuğundan halk arasında yeniden panik ve heyecan oluşmaması için valilik dün gece açıklama yapmış ve bugün ve yarın sürecek test uçuşlarıyla ilgili bilgi vermişti.

Açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

Ancak açıklama olası bir heyecan dalgasını önlese de beraberinde “Neden alçak irtifada uçuşlar yapılacağı” sorusunu akıllara getirdi.