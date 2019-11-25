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‘Ankara’da S-400 Sistemi Test Ediliyor’ İddiası

25.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

Valilik haftasonu yaptığı açıklamayla 25-26 Kasım tarihlerinde “F-16 askeri uçakları gibi hava araçlarıyla test yapılacağını” duyurdu. Açıklama, Rus S-400 hava savunma füze sistemiyle ilgili deneme yapıldığı iddialarına yol açtı

‘Ankara’da S-400 Sistemi Test Ediliyor’ İddiası

Ankara Valiliği’nin başkentlilerde endişe oluşmaması için “F-16 askeri uçakları gibi hava araçlarıyla test yapıldığını” duyurması, Rus S-400 hava savunma füze sistemiyle ilgili deneme yapıldığı iddialarına yol açtı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı iddiayı doğrulamadı.

Başkentte en son 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında askeri uçaklar alçak irtifada uçtuğundan halk arasında yeniden panik ve heyecan oluşmaması için valilik dün gece açıklama yapmış ve bugün ve yarın sürecek test uçuşlarıyla ilgili bilgi vermişti.

Açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

Ancak açıklama olası bir heyecan dalgasını önlese de beraberinde “Neden alçak irtifada uçuşlar yapılacağı” sorusunu akıllara getirdi.

Bu soruya bazı kesimlerin verdiği cevap ise “uçuşların başkente konuşlandırılmış S-400 hava füze sisteminin farklı irtifalarda denenmesi amacıyla yapıldığı” iddiası oldu.

2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında adı Mürted Hava Meydan Komutanlığı olarak değiştirilen (Akıncı Üssü) askeri üsde konuşlandırılmış iki sistem ve dört bataryadan oluşan S-400 hava savunma sistemini test etmek için askeri uçuşlar yapılacağı iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ise S-400 denemesi yapıldığı iddialarına doğrudan bir açıklama getirmedi. Bakanlık kısa bir açıklamayla Ankara Valiliği’nin açıklamasında olduğu gibi “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesindeki projelere” işaret etti. Dolayısıyla Ankara’daki savunma sanayi şirketleri TAİ, TUSAŞ, Roketsan, TÜBİTAK SAGE gibi merkezlerde yürütülen yerli projelerle ilgili testler yapıldığı görüşü ortaya atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı: “Ankara’da S-400 denemesi yapılıyor”

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, Ankara’da S-400 testi yapıldığı yönündeki görüşünü paylaştı. Çeviköz, Twitter aracılığıyla “S-400’ler Türkiye hava sahasını savunmak için mi Ankara’yı savunmak için mi? 600km radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu?” diye sordu.

S-400 sistemi Rusya’dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınmış; teslimatı 12

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