Ankara’da Saat Heykelinin Yerine ‘Kızılca Gün’ Heykeli

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda ‘Kızılca Gün Anıtı’ açıldı. Bir önceki belediye başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan altın renkli kol saati heykeli tartışmalara yol açmıştı. Anıt, 27 Aralık 1919’da Ankaralılar’ın da katıldığı ‘Seymen Alayı’nın Atatürk’ü karşıladıkları günü temsil ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış konuşmasında “Bu aslında bir karşılama değil, bir milletin hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırışıydı. Mustafa Kemal’in Ankara’ya geliş sürecinde yakılan ‘Sinsin Ateşi’ etrafında toplanan halk adeta kurtuluşu müjdeliyordu” dedi.

Heykelin yapımına öncülük eden Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan ise “Atatürk ile seymenlerin arasında geçen ve ‘And olsun’ ile biten o meşhur diyaloğun yapıldığı yerin burası olması ayrıca önemli. Genelkurmay kavşağındaki bu heykel, Atatürk ve Ankaralıların buluşmasını yansıtıyor” dedi.

Finansmanı Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan ve heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından yapılan heykelde, Atatürk’ün etrafında seymenler, dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali vekili Yahya Galip, Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ile ilk kadın muhtar Satı Kadın, ‘Bacı Erenler’ ve çocuklar bulunuyor.

