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Ankara'da 'Saç ekim malzemesi' operasyonu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.12.2018 16:33 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 3 farklı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve saç ekim operasyonlarında kullanılan standartlara aykırı 5 bin 915 adet malzeme ele geçirildi.    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü son dönemde saç ekim operasyonları ile bu operasyonlarda kullanılan malzemelerin ithalat verilerinde bazı tutarsızlıklar tespit etti.

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 3 farklı operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve saç ekim operasyonlarında kullanılan standartlara aykırı 5 bin 915 adet malzeme ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü son dönemde saç ekim operasyonları ile bu operasyonlarda kullanılan malzemelerin ithalat verilerinde bazı tutarsızlıklar tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri bu malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ortaya çıkardı.

Önce elde edilen veriler İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinde analiz edilerek şüpheli şahıslar ve firmalar belirlendi. Belirlenen isimler Varış Öncesi Yolcu Programına girilerek takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda Ankara Esenboğa Gümrük Muhafaza ekipleri üç farklı olayda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmeye çalışılan saç ekiminde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirdi.

İLK YAKALAMA ALMANYA MÜNİH'TEN GELEN BİR YOLCUNUN BAGAJINDA 214 ADET TIBBİ MALZEME BULUNDU

İlk yakalama Almanya Münih'ten Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajında gerçekleşti. Şüpheli şahsın bagajında yapılan aramalarda; saç ekim anestezi cihazı, saç ekim kalemi, saç ekim iğnesi, mercek, mikromotor cihazı, gözlük bareti, saç kesim bıçağı ve cımbız olmak üzere toplam 214 adet tıbbi malzeme bulundu.

DİĞER İKİ YAKALAMA İSE ABD VE GÜNEY KORE'DEN

Diğer iki yakalama ise ABD ve Güney Kore'den İstanbul aktarmalı olarak Esenboğa Havalimanı'na gelen iki kişinin bagajının açılmasıyla gerçekleşti. Güney Kore'den gelen şahsın bagajından 4 bin 780, ABD'den gelen şahsın bagajından ise 921 adet saç ekim malzemesi çıktı.

Üç farklı yakalamada toplam 5 bin 915 adet saç ekiminde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirilirken, yakalanan malzemelerin toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olarak belirlendi.

Yapılan ön incelemeler sonucu ele geçirilen, üreticileri belli olmayan saç ekim malzemelerinin standartlara uygun olmadığı ve içeriklerinde insan sağlığına verdikleri zararlardan dolayı yasaklanan bazı kimyasalların bulunduğu tespit edildi.

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