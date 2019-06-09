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Ankara'da sağanak sele neden oldu - 1

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ediyor. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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