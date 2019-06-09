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Ankara'da sağanak sele neden oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 20:46 | Son Güncelleme

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Ankara'nın Çankaya ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.

Ankara'da sağanak sele neden oldu (3)

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle evinin bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapılan Ayşe Arslan (56), hayatını kaybetti.
Kent genelinde etkili olan sağanak, Karataş Mahallesi’nde sele neden oldu. Birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sulara kapıldı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Arslan, köylüler tarafından sudan çıkarıldı. Köylüler, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
'BAHÇE KAPISINI KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN SELE KAPILDI'
Olayı anlatan görgü şahitlerinden Mustafa Ulu, "Ayşe Arslan, bahçe kapısını kapatmaya çalışırken suya kapıldı. Aşağıda büze takılmıştı. Biz onu çıkardık oradan, vefat etmişti. Daha sonra muhtarı aradık, ambulans ve ekipler geldi. Sağlık ekipleri geldiğinde kadını vefat etmiş halde buldu" dedi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih POYRAZ-Arda Erdoğan/ANKARA, (DHA)

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