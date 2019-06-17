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Ankara’da sağanak yağış bazı bölgelerde su birikintilerine sebebiyet verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ankara’da öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış il genelinde bazı bölgelerde sokak, cadde ve kavşaklarda su birikintileri oluşmasına sebebiyet verdi.Başkentte 2 haftadır devam eden ve özellikle akşam saatlerine doğru sağanak yağış şeklinde kendisini gösteren yağışlar başta trafikte seyreden araçlar olmak üzere, kent genelini olumsuz etkiliyor.

Ankara’da öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış il genelinde bazı bölgelerde sokak, cadde ve kavşaklarda su birikintileri oluşmasına sebebiyet verdi.
Başkentte 2 haftadır devam eden ve özellikle akşam saatlerine doğru sağanak yağış şeklinde kendisini gösteren yağışlar başta trafikte seyreden araçlar olmak üzere, kent genelini olumsuz etkiliyor. Hafta başında da sağanak yağışların görüldüğü Ankara’da öğlen sıralarından sonra yağan yağmur, kentin alt yapı ve kanalizasyon eksiği olan cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşturdu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bazı araçların mahsur kaldığı, kimi araçlarında su birikintilerinden dikkatli bir şekilde geçmeye çalıştığı görüldü.

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