Ankara'da sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5'i ihraç toplam 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 5'i ihraç, 4'ü aktif 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu değerlendiliren diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

