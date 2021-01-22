HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Polis Müdahalesi

Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Polis Müdahalesi

22.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Polis Müdahalesi

Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla en ön cephede mücadeleyi yürüten sağlık çalışanları, özlük hakları için Ankara’da düzenledikleri eylemde polis müdahalesine maruz kaldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları eylemde 8 kişi gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) hastane önünde sadece alkışlı protesto ve basın açıklaması yapma girişimine izin verilmedi.

Aralarında salgın sürecinde Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin Covid-19 servisinde görev yapan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç’nun da bulunduğu sağlık personeline yönelik sert müdahale tepkiyle karşılandı. Karakoç’un yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, SES Ankara Şube Genel Sekreteri Yüksel Delice, SES Üyesi Mahmut Konuk, SES Eski Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu’nun cenaze namazına katıldı
Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

İstanbul'da yol durumu! Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı

İstanbullular dikkat! Yüzde 75'i aştı

Bir uyarı da WWF'den: Türkiye'den 10 şehir küresel yüksek risk listesinde

Bir uyarı da WWF'den: Türkiye'den 10 şehir küresel yüksek risk listesinde

İstanbul'da iş adamına 'yalan ve asılsız haberli' şantaj!

İstanbul'da iş adamına akılalmaz şantaj!

Darp edilen gazi isyan etti: Bana bu reva görülmemeli

Darp edilen gazi isyan etti: Bana bu reva görülmemeli

TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı

TSK'dan Gara bölgesine hava harekatı

Ataşehir'de hareketli dakikalar! Özel Harekat Polisleri sevk edildi

Ataşehir'de hareketli dakikalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.