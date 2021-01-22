Ankara’da Sağlık Çalışanlarına Polis Müdahalesi

Ankara Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları eylemde 8 kişi gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) hastane önünde sadece alkışlı protesto ve basın açıklaması yapma girişimine izin verilmedi.

Aralarında salgın sürecinde Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin Covid-19 servisinde görev yapan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç’nun da bulunduğu sağlık personeline yönelik sert müdahale tepkiyle karşılandı. Karakoç’un yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, SES Ankara Şube Genel Sekreteri Yüksel Delice, SES Üyesi Mahmut Konuk, SES Eski Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık

