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Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ankara’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ankara’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5’i gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

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