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Ankara’da sağlık çalışanlarına şiddet olayına ilişkin soruşturma tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Eylül’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Eylül’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Fırat Ö., Soykan K., Muhammed Devran Ö., Yasin Ö. ve Mehmet Sadik Ö. sanık olarak yer aldı. Olayın detayları anlatılan iddianamede, 21 Eylül’de Fırat Ö. ile Ahmet Ö.’nün iş yerlerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandıkları ve hastaneye getirildikleri belirtildi. Ağır yaralı olan Ahmet Ö.’nün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Ahmet Ö.’nün ölümünü kabullenemeyen aile yakınlarının taşkınlık yapmaya başladığı anlatılan iddianamede, toplanan kalabalığın Acil Servis Kırmızı Alan kapısını zorladıkları, doktor ve hemşirelerin kapının açılmasını önlemek için travma tahtaları koyarak ve kendi bedenleriyle barikat kurdukları belirtildi.

Sanıkların, "Açın kapıyı. Sizi öldürürüz, kardeşimizi yaşatmadınız, biz de sizi yaşatmayız" diye bağırdıkları ifade edilerek, olayda polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin aldığı önlemler ile yaralanan kimsenin olmadığı, ancak sanıkların kamu malına zarar verdikleri vurgulandı. İddianamede, sanıklar Fırat Ö., Soykan K. ve Muhammed Devran Ö.’nün "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıl 6’ya, sanıklar Yasin Ö. ve Mehmet Sadik Ö.’nün ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri istenildi.

Mahkeme tutuklu sanıkları tahliye etti
İddianameyi kabul eden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, delillerin toplanmış olması, tutukluluğun tedbir oluşu, gelinen aşamada adli kontrolün yeterli olacağını değerlendirerek, tutuklu sanıklar Soykan K. ve Muhammed Devran Ö.’nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, duruşma için 6 Ocak 2021’e gün verdi.

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